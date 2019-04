Teš od države dobil zeleno luč za uvoz premoga

Termoelektrarna Šoštanj (Teš), ki predvideva, da bi poleg velenjskega lignita v petem in šestem bloku kurila tudi uvožen premog, za to ne potrebuje nove presoje vplivov na okolje in ne potrebuje novega okoljevarstvenega soglasja. Agencija Republike Slovenije za okolje (ARSO) je namreč ugotovila, da dodajanje uvoženega premoga ne bo imelo pomembnih vplivov na okolje.

Teš je v prošnji Arsu zapisal, da bi 1200 ton tujega premoga prevažal po železnici enkrat dnevno. Iz vagonov bi premog v klasirnici Premogovnika Velenje pretovorili na 60 kamionov. Ti bi ga odpeljali na vzhodno deponijo premoga v Teš. ARSO v svojem sklepu ugotavlja, da bo Teš z mešanico goriva dosegel večjo kurilnost, kot doslej, ko uporablja le velenjski lignit. Kurilnost se bo povečala na 12 megajoulov na kilogram premoga. Njegova kakovost bo v povprečju boljša kot je pri velenjskem lignitu, z manj žvepla in pepela. Nastajanje pepela, žvepla in ogljikovega dioksida bo manjše kot sedaj, ko Teš uporablja le premog iz Premogovnika Velenje. V odločbi ARSA je še zapisano, da dvig kurilne vrednosti ne bo imel negativnega vpliva na okolje ali ljudi.

Generalni direktor HSE mag. Stojan Nikolič je sicer v začetku marca zatrdil, da HSE potrebe po uvozu premoga v tem trenutku ne vidi, saj bi uvoz tega energenta termoelektrarni Šoštanj z vsako tono prinašal denarno izgubo.

TS

Foto: Aleksander Kavčnik