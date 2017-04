Težave novincev na prvem delovnem mestu

Prehod s študija na delovno mesto je vedno težaven. Sveži diplomanti morajo v prvi službi prestati preizkušnje, na katere niso vedno pripravljeni. Prehod je še težji, če je novozaposleni edini novinec v oddelku, vsi njegovi sodelavci pa so bistveno starejši in imajo večletne izkušnje.

Če ste edini »zelenec« v podjetju, imate občutek, da je negotovost pri prehodu iz študentskega v odrasli svet zgolj vaša stvar, saj nimate ob sebi nikogar, ki doživlja kaj podobnega. V podjetjih, ki vsako leto zaposlijo več svežih diplomantov, teh težav ni. Vsi imajo skupno uvajanje, skupaj se posvetujejo in zastavljajo neumna vprašanja, skupaj se spodbujajo in skupaj se pritožujejo zaradi nizkega statusa.

Mlajši ljudje ne poznajo žargona in poslovnih navad na delovnem mestu in če jim drugi tega ne razložijo, lahko samo ugibajo.

Kako si novinec lahko pomaga?

Če imate srečo, vam bo nadrejeni nudil zavetje in bo strpen pri odgovarjanju na vsa vaša bolj ali manj pametna vprašanja. Kadar nima časa za vas, sami prevzemite pobudo in ugotovite, kdo vam lahko zares pomaga.

1. Poiščite ustreznega mentorja.

Izbira mentorja je podobna izbiri partnerja – z njim boste preživeli veliko časa, morali mu boste zaupati, s svojim delom in mišljenjem bo vplival na vaš način dela in mišljenja. Zato iščite v podjetju ali izven njega osebo, s katero imate čim več skupnega (sorodno področje dela, interesi, med vama naj bo čim manjša razlika v letih, da boste lahko razvijali uspešen odnos).

Iščite nekoga, ki je dobro podkovan, ima bogate delovne izkušnje in vam je pripravljen pomagati ter svetovati. Če boste našli pravega mentorja, ki bo spremljal in usmerjal vaš razvoj, si boste prihranili veliko zadreg, ki bi jih drugače doživeli pri učenju na lastnih napakah, ter ustvarili boljši vtis na delovnem mestu.

Znanje, ki ga prejemate od mentorja, je pogosto neprecenljivo, zato pokažite, da cenite njegov trud.

2. Bodite samoiniciativni.

Opazujte sodelavce, kaj in kako delajo. Skušajte posnemati nekatere njihove navade. Sami raziskujte in se doma izobražujte na področjih, kjer menite, da morate pridobiti dodatna znanja in veščine, da boste lahko učinkovito opravljali delo.

3. Skušajte s pristopom »od spodaj navzgor« izvedeti čim več.

Ne hodite za vsako malenkost k svojemu nadrejenemu; iščite odgovore »z dna«, tako da najprej vprašate najmlajše sodelavce ali tiste na najnižjih položajih. Če ne znajo odgovoriti na vaše vprašanje, »plezajte« naprej po hierarhiji, dokler ne najdete nekoga, ki pozna odgovor.

Starejši in izkušenejši delavci bi morali razumeti, da njihovi novi sodelavci pogosto nimajo druge možnosti, da nekaj izvedo, kot da to preprosto vprašajo.

4. Srečujte se z vrstniki, ki imajo podobne težave.

Niste edini, ki doživljate nemirno izkušnjo vstopa v delovni svet. Zato se povežite s tistimi, ki so v podobnem položaju kot vi. Občutek, da niste sami v tej »bitki«, je vedno dober za sproščanje stresa.

Tipični dvomi »zelencev« na delovnem mestu:

– Kako predstaviti svoje zamisli sodelavcem? Jih sploh smem?

– Kako se najbolje organizirati pri delu?

– Kako ugotoviti, kateri sodelavec je razpoložen in kateri ni?

– Kako napovedati končne roke svojih delovnih projektov?

– Kako nadrejenemu predstaviti svoje rezultate?

– Kako ugotoviti, kateri delovni projekti so v določenem trenutku prednostni?

– Kako se obnašati do sodelavcev med odmori?

– Kako ugotoviti, ali dobro delam, če ne prejemam ne graj ne pohval?

Ekipa MojeDelo.com