Težavna odločitev

Ko konec januarja izide razpis za vpis v srednje šole, otroci in starši vedo, da do odločitve, kam po končani osnovi šoli, ni ostalo več veliko časa. Zato je pomembno, da otroci že v nižjih razredih spoznavajo poklice, srednješolske programe in predvsem, da raziskujejo svoje sposobnosti, interese in želje. Mirjana Aužner, ravnateljica OŠ Dramlje, je skoraj tri desetletja delala kot svetovalna delavka v šoli in ve, kako težko obdobje je pred devetošolci in starši.

»Ko sem začela delati, smo veliko sodelovali z zavodom za zaposlovanje, ta je izpeljal večino aktivnosti, mi smo bili samo pomoč na terenu,« se spominja. Pred leti se je to spremenilo in pomoč otrokom pri izbiri poklica je v veliki meri prepuščena šoli. Marsikje zato skušajo otrokom že v nižjih razredih predstaviti različne srednješolske programe in poklice. »Naši učenci načrtno obiskujejo srednje šole že od šestega razreda. Tam jim pripravijo različne delavnice v povezavi z naravoslovno-tehniškim dnevom. Naši učenci tako spoznavajo različne šole,« pravi Aužnerjeva. »Te aktivnosti se nadaljujejo v sedmem in še bolj v osmem razredu. Pomembno je zlasti, da otroci spoznavajo sami sebe, svoja močna področja, želje, da ocenjujejo svoje sposobnosti, kar se da izvesti s pomočjo različnih vprašalnikov, s pogovori svetovalne delavke pri razrednih urah ali z izvajanjem vaj ter z individualnimi pogovori z učenci in s starši.«

Jesenska predstavitev programov

Osrednji dogodek, na katerem otroci iz vseh šol v občini Šentjur in Dobje spoznavajo programe srednjih šol, je vsakoletna novembrska prireditev v dvorani v Hruševcu. »Povabimo vse celjske srednje šole, a tudi šole iz drugih regij, če izvajajo programe, ki jih v naši regiji ni. Odziv je zelo dober.« Osmo- in devetošolci množično prihajajo na prireditev, kjer izvejo veliko o programih šol, saj jih ne predstavljajo le učitelji, ampak tudi dijaki iz njihovih krajev, ki lahko najbolj neposredno odgovorijo na vprašanja.

Sicer pa Aužnerjeva pravi, da je zelo težko organizirati predstavitve za celo paleto poklicev, saj je v podjetja težko priti. Otroci tako najslabše poznajo poklice, ki niso tako javno izpostavljeni. Je pa res, da jih velikokrat še ne zanimajo, kadar jih šola pelje na tovrstne obiske.

TC, foto: GrupA, SHERPA

Več v tiskani izdaji NT

Mirjana Aužner