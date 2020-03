»Težki časi za turizem, a bo preživel, z novimi oblikami in zmagovalci«

Izbruh koronavirusa je med gospodarskimi panogami med prvimi prizadel turizem, pri tem so najbolj na udaru turistične agencije. Kakšne so in še bodo posledice, kako jih je mogoče ublažiti, kaj čaka turizem po tej krizi? O tem smo se pogovarjali z Gregorjem Vidcem, lastnikom in direktorjem turistične agencije Komptur iz Celja, sicer tudi turističnim vodnikom.

Kako pojav koronavirusa vpliva na delovanje turistične agencije Komptur in na katerih področjih delovanja beležite trenutno največji izpad povpraševanja?

Kot vse turistične organizacije je tudi nas pojav koronavirusa hudo prizadel. Tako v operativnem kot ekonomskem ter predvsem psihološkem smislu. Naša agencija velja za majhno, a imamo kljub temu kar precej odpovedi, tako individualnih kot skupinskih. Na primer odpoved dveh potovanj v Italijo za skupini v tem mesecu, odpovedi pričakujemo za april, maj, pojavil se je problem s potovanji v ZDA, kamor smo nameravali odpeljati konec aprila eno večjo skupino … Veliko je tudi individualnih odpovedi letalskih poletov, bivanj v hotelih. Ohromel je tako imenovani »incoming« turizem. Vse v marcu in aprilu je že odpovedano. V odstotkih povedano: gre za 80- do 90-odstotni izpad dohodka. Nastopil je pravi komercialno-operativni krč.

Kako je s potovanji v Italijo, ki je trenutno najbolj ogrožena država v Evropi, kakšne turistične aranžmaje ste izvajali tam in katere ste morali odpovedati?

Kot sem rekel, odpovedali smo dve potovanji, eno v Rim in eno v Lombardijo (severnoitalijanska jezera), skupino individualnih potnikov za let iz Benetk v Bordeaux, nekaj kongresnih gostov …

Koliko vaših strank je v zadnjih dneh odpovedalo potovanja v Italijo in druge države?

V zadnjih dneh smo dobili odpovedi vseh potencialnih potnikov za Italijo, kar pomeni v primeru naše agencije 60 oseb.

Ali boste strankam vračali denar ali boste potovanja prestavili na čas, ko bodo težave s koronavirusom odpravljene?

Ravnali bomo odgovorno, in sicer v dogovoru s strankami. Denar za nekatera potovanja bomo povrnili, nekaj poti smo uspeli prestaviti na kasnejši čas v skladu z zakonodajo oziroma s sklenjenimi pogodbami. Odgovorno seznanjamo stranke s pravili igre, jih pomirjamo, kajti panika je res velika. Slovenske agencije smo združene v ZTAS (Združenje slovenskih turističnih agencij), ki je sprejelo smernice, navodila. S temi informacijami redno seznanjamo stranke. Pošiljamo jim obvestila, jih seznanjamo s situacijo in konkretno sledimo izpolnjevanju svojih obveznosti.

Kakšne težave in zaplete povzročajo odpovedi in prestavitve v dogovarjanjih z organizatorji ogledov v tujini?

Velike. Težava je predvsem tam, kjer smo na primer že kupili prevozne dokumente, vplačali nepovratne akontacije (hotelirji …). Naši partnerji v tujini tej situaciji tudi težko sledijo in večkrat nastanejo problemi. Še težje je z nekaterimi letalskimi družbami, zlasti nizkocenovnimi. Njihov odzivni čas je milo rečeno predolg.

Ali imate svoje turistične aranžmaje zavarovane?

Agencije imamo aranžmaje zavarovane v skladu z zakonskimi določili. Niso pa vse odpovedi razlog za kritje teh zavarovanj. Prihaja do različnih tolmačenj teh zavarovanj, do različnih pogledov, kdo lahko izdaja, svetuje, odsvetuje potovanja. Ni problem samo v naši državi, ampak predvsem v tujni (npr. Italija ter po novem ZDA)

Ali ste zaradi pojava koronavirusa drastično znižali cene svojih storitev?

Komentiram lahko le situacijo manjše agencije, ki deluje v poslovanju z »znanimi kupci«, t. i. zaključenimi skupinami. Pri nas ni prišlo do zniževanja cen. Veseli bomo, če ne bo še več odpovedi. Konkurenca v panogi je neusmiljena in vsako zniževanje cen bi bilo kontraproduktivno, grobo rečeno samomorilsko.

Kakšne finančne posledice pomenijo za vašo agencijo odpovedi potovanj in izpadi prihodkov zaradi pojava koronavirusa?

Za našo agencijo konkretno pomeni trenutna situacija vsaj 50-odstotni izpad dohodka, ki ga bo težko nadomestiti, morda na letni ravni, a dvomim. Odvisno od razvoja dogodkov, prenehanja tega krča, ki včasih meji že kar na histerijo. A kot rečeno, smo majhna, fleksibilna TA, ki bo našla notranje rezerve. Ne znam pa si predstavljati situacije v večjih turističnih agencijah. V razgovorih s kolegi iz teh agencij se panogi ne piše dobro.

Kakšne bodo po vašem mnenju posledice pojava koronavirusa za turistične agencije in turistično panogo nasploh?

Posledic tega pojava si v tem trenutku ne znam predstavljati. V agencijskem turizmu pomeni to hud korak nazaj. A turizem je fluidna panoga, iznajdljiva bi lahko rekli. Preživel je kugo, kobilice, vojne, naravne katastrofe vseh vrst…skratka apokalipse, tudi v tem primeru se bodo pojavile nove oblike, kot na primer po končanih vojnah »vojni turizem«. Za nekoga propad, za drugega morda poslovna priložnost.

Koliko časa boste še lahko zdržali v takšnih razmerah in kaj bi se lahko zgodilo, če se razmere v zvezi koronavirusom še dolgo času ne bodo umirile?

V razgovorih s kolegi iz drugih podobnih, a tudi večjih agencij ocenjujemo, da imamo, imajo rezerve za nekaj mesecev. Veliki so bolj ranljivi od nas malih. Prišlo bo do odpuščanj, zmanjševanj stroškov, tudi do stečajev, kar je logična posledica tovrstnih dogajanj v gospodarstvu. Poudariti velja, da ni samo turizem ogrožen. Turistični delavci smo prvi na udaru zaradi specifike delovanja, a za nami sledi verižno dogajanje, »halo efekt« je prisoten, prav tako »domino efekt« … Turizem bo prvi izšel iz te krize. Svetovno priznano dejstvo je, da moderni človek 21. stoletja brez industrije prostega časa enostavno ne more več obstajati.

Kaj pričakujete od države, kakšne ukrepe bi morala sprejeti, da bi pomagala turističnim agencijam, ki so najbolj na udaru?

Z vidika mikropodjetnika: od države ni mogoče veliko pričakovati , kot je običajno v takšnih primerih. Eno so populistične poteze, razglašanje pomoči … Dobro vemo, komu so te pomoči namenjene: velikim sistemom, socialno problematičnim sektorjem države, političnim prijateljem, zaveznikom. Iz perspektive majhne agencije od obljubljene milijarde pomoči mi ne bomo imeli veliko. Manjkajo pravila dodeljevanja te pomoči, mehanizmi, pravna procedura, administracija za pridobivanje te pomoči. Saj še elektronski portal za prijavo te pomoči ni vzpostavljen. Ali pa je že in ga »nepomembni« ne smemo videti ali prepoznati …Če pa že obstaja ali bo na voljo, bo pa tako zapleten, mikro podjetja ne bodo imela ne znanja ne moči, časa niti sredstev, da si pridobi informacije, kaj šele konkretno pomoč. Zaskrbljeni smo in zelo pesimistični. Ne gre pričakovati pomoč od državnih uradnikov v tej zapleteni situaciji, če še v mirnodobnem času ne obvladajo veščin, za katere jih dobro plačujemo.

Kakšne so lahko psihološke posledice, ko se ljudje bojijo potovanj, ko se v panogo naseli negotovost?

Posledice so že, in sicer v različnih oblikah. Od zanemarljivih do hude negotovosti, panike, občasno že histerije. Predvsem primanjkuje zdrave, kmečke pameti, logike. Posledice bodo še nekaj mesecev, a kot v podobnih situacijah v preteklosti, spomnimo se gospodarske krize leta 2007-2008, bodo po nekem času spet vzpostavljeni vsi mehanizmi. Enostavno moderne, globalne mobilnosti in posledično industrije prostega časa ni več mogoče ustaviti. Bodo pa nastale nove oblike. Kot rečemo, čas celi rane. Ljudje hitro pozabljamo v moderni potrošniški družbi.

Zakaj je turistična panoga najbolj ranljiva?

Prva je, začetek nekega procesa. Na začetku neke verige procesov. V turizmu radi prisegamo na element mobilnosti, zdaj je to naše malo prekletstvo. V prepletenosti dogodkov se vidi kompleksnost turizma, ki ga v normalnih razmerah ne želimo ali nočemo zaznati.

Kako doživljate vso to situacijo, tesnobo, ki se je naselila v življenje ljudi, ko nas čakajo očitno še bolj drastični ukrepi?

Na eni strani je situacija izjemno zapletena, na drugi strani je to priložnost za spretne, pogumne, neobremenjene in predvsem za izkušene turistične delavce, da izidejo iz nastale situacije vsaj približno »nepoškodovani«. Je pa v tej začetni fazi situacija kar malo depresivna. Predstavljate si turističnega vodnika, odvisnega od prihoda azijskih gostov v Evropo, ki v marcu, aprilu ali maju nima nobenega dela. Večinoma so to toliko opevani s. p., ki v nastalih razmerah lahko razmišljajo samo o zaprtju svojih podjetij, saj nimajo niti za osnovno preživetje. In takšnih mikropodjetij je v Sloveniji na tisoče.

Kaj lahko storite, da bi se bolj usmerili na domači trg, na domača potovanja, je to rešitev?

V tem trenutku vsaj na področju agencijskega turizma, ki ga zastopamo, ni čarobne paličice. Domače, lokalno tržišče je zasičeno, konkurenca je velika. Preživeli bodo samo srečni in najbolj spretni. Delo, iznajdljivost, še dejavnejša prisotnost, to nas bo ohranjalo.

Imate v agenciji možnost za prestrukturiranje na katero drugo področje, če se stvari čez čas ne bodo uredile?

Žal nimamo. A smo v specifični situaciji. Gre za družinsko podjetje, ki si bo ali tudi ne opomoglo samo s svojim znanjem, spretnostjo, tudi z nekaj sreče, z lastnimi sredstvi. Naslednji meseci bodo pokazali, ali je naša politika obvladovanja stroškov na vseh ravneh dala pričakovan rezultat. Po domače povedano: kakšna dva, tri mesece bomo zdržali z zalogami. Če bo to trajalo dlje, kot pričakujemo, smo obsojeni na zaprtje podjetja.

Kako je sicer poslovala turistična agencija Komptur do te krize s koronavirusom, koliko imate zaposlenih, kdo so vaše ciljne stranke?

Komptur je družinsko podjetje, sestavljeno iz dveh zaposlenih, prisotno na celjskem tržišču že 18 let. Ukvarjamo se predvsem s specializiranimi oblikami turizma, kot so »tailor made« aranžmaji za posameznike in skupine, z vsemi načini bolj zahtevnega turizma. V vseh letih delovanja smo sledili našemu glavnemu cilju: kakovosti našega dela in zadovoljstvo strank. Kljub takšnim in podobnim recesijam menimo, da smo si na tržišču ustvarili dobro podobo. Pohvalimo se lahko z izkušnjami, s kilometrino akcij, z inovativnostjo … Potrudili se bomo, da bomo v tej smeri nadaljevali.

Če predpostavimo, da se zadeve enkrat bodo umirile, kakšno bo delovanje turizma in turističnih agencij po obdboju koronavirusa? Kot prej ali menite, da bodo ostali posledice, vplivi in da bo panoga začela delovati drugače, da se bo na novo pisala turistična zgodovina?

Turizma se ne da ustaviti. Konkurenca so mu samo orožarska, avtomobilska in farmacevtska industrija. Iz te krize bodo izšli novi zmagovalci. Pojavile se bodo nove oblike turizma. To je čas za »resetiranje«. Ne samo v turizmu, na splošno. Po letu 2001 smo začeli sobivati s terorizmom in se prilagodili vsem varnostnim mehanizmom po svetu. Tako bomo po tej prvi, a ne zadnji bioteroristični vojni (sem med tistimi, ki smatramo, da je stvar umetno povzročena iz takšnih ali drugačnih vzgibov), čez nekaj mesecev mirno prisegali na merjenja temperature in kontrolne zdravniške preglede na različnih aparaturah na letališčih, v hotelih, pri ogledih znamenitosti… Iz te krize bodo izšli novi zmagovalci. Imenovali se bodo na primer Merck, Krka, Allergan … Posledice te krize bodo vidne še nekaj časa. Vsekakor bomo lahko čez nekaj let govorili o turizmu pred korono in po njej.

ROBERT GORJANC