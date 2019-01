Timi Zajc želi še višje

Na novoletno tekmo smučarjev skakalcev v Garmisch-Partenkirchnu so se uvrstili trije od šestih Slovencev. Najboljši med njimi je bil Timi Zajc. Član Smučarsko skakalnega kluba Ljubno je v kvalifikacijah zasedel deveto mesto.

Danes je devetemu mestu iz Oberstdorfa dodal osmo mesto v Garmischu in se v skupnem seštevku zavihtel na sedmi položaj. Za tretje uvrščenim Kubackim zaostaja zgolj za dobrih deset točk. »Na prvi tekmi sem bil deveti, zdaj osmi. Vsako tekmo napredujem, tako da upam, da bom do konca turneje še bolj napredoval. Danes sem bil po doskoku bolj vesel svojih skokov kot končne uvrstitve. V obeh serijah sem naredil zelo dobra skoka, na koncu pa je mi zmanjkalo nekaj malega za še boljšo uvrstitev,” je povedal Timi Zajc. Novoletna turneja se bo nadaljevala v Avstriji. Karavana se najprej seli v Innsbruck, kjer bodo kvalifikacije na sporedu v četrtek ob 14. uri, tretja tekma turneje pa bo na Bergislu v petek. Zmagovalec prvega vrhunca sezone in bržkone naslednik dvakratnega zaporednega zmagovalca Stocha bo znan v nedeljo, 6. januarja, v Bischofshofnu.

