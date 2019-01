Timi Zajc znova na ustaljeni ravni

Prva od dveh tekem svetovnega pokala v smučarskih skokih se bo v Predazzu začela ob 16.00 (jutrišnja uro kasneje). Osmoljenec zadnje tekme na 67. novoletni turneji Timi Zajc iz Hramš si je v kvalifikacijah povrnil samozavest, saj je osvojil deseto mesto.

Član Smučarsko skakalnega kluba Ljubno je dogodke iz Bischofshofna potisnil v ozadje in znova dokazal svojo kakovost. Na tekmo se je uvrstilo vseh šest slovenskih skakalcev, boljši od Zajca je bil na sedmem mestu Anže Semenič. V 12. krogu v prvi slovenski futsal ligi je državni prvak Dobovec v gosteh s 5:1 porazil Sevničane. Po dva gola sta dala Rok Mordej in Kristjan Čujec, enega je dodal Alen Fetić. Zmagal je tudi Maribor in na vrhu lestvice zadržal točko prednosti pred Dobovcem.

DŠ

Foto: FIS