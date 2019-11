Opis del in nalog: priprava orodij, strojev, materialov, tiskarskih plošč (osnovni materiali za tiskanje in razrez materiala za tisk, barve za tiskanje …); iskanje in upravljanje s tiskarskimi stroji, rezalnimi in ostalimi stroji; urejanje materiala/izdelkov (obrezovanje, sortiranje, vezava, razrez, embaliranje, …) … Sinet, d. d., Hrastnik, Cesta 1. maja 83, 1430 Hrastnik. Prijave zbiramo do 5. 12. 2019. Podrobnosti na www.mojedelo.com.