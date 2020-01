Tisti, ki se ne premika naprej, nikoli ne občuti verig

Življenje je mnogokrat nepredvidljivo in tako si Valeriya Koval pri devetih letih tudi ni mogla predstavljati, da jo bo leta 2008 življenjska pot iz Ukrajine usmerila v Slovenijo in Celje. Vsaka menjava bivalnega okolja v občutljivih otroških letih je zelo težka, celo boleča. To je občutila tudi Valeriya, a je na trnovi poti premagala ovire in se uspešno vključila ter uveljavila v novem okolju, kjer živi s polnim pljuči, uspehi, pričakovanji, ambicijami, sanjami, upanji. Hkrati v srcu še vedno neguje pristno vez s prvotno domovino.

Razlogi za njeno preselitev k nam so bili družinske narave, saj je njena mama pri nas dobila službo. Danes 21-letna Valeriya Koval se je rodila in živela v mestu Krivoj Rog (Kryvyi Rih), ki ima približno 1,8 milijona prebivalcev. Veliko časa je preživela tudi v petmilijonskem glavnem mestu Kijevu (Kyiv).

Najprej je mama odpotovala v Slovenijo, pri čemer je Valeriya še nekaj časa živela pri babici. Ko je Valeriyina mama prihajala na dopust v Ukrajino, sta se iz logističnih razlogov in velikih razdalj družili v Kijevu, ko je mama spet šla nazaj v Slovenijo, se je Valeriya vrnila k babici. Kasneje je sledila mami in se preselila v našo državo, v Celje.

»Prišla sem z velikimi pričakovanji, kako se bo življenje spremenilo, od nekdaj sem bila namreč radovedna, rada sem potovala. Bila sem odprta za nove dogodivščine, nove preizkušnje. To sem doživljala kot veselje, radost. Zaradi teh razlogov, ob vsem adrenalinu, ki me je spremljal, ob odhodu iz Ukrajine ni bilo prehudo. A ob prihodu v Celje me je, po domače povedano, udarilo,« se je spominjala Valeriya. Sprejem pri nekaterih ni bil takšen, kot ga je pričakovala, novo okolje je bilo precej drugačno od predstav, ki jih je imela.

