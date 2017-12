»To je bilo še za košarkarsko tekmo premalo!«

Trener rokometašev Celja Pivovarne Laško Branko Tamše je v zadnji številki Novega tednika odkrito spregovoril o slabostih v obrambi, zaradi katerih je bil uspeh v Belorusiji zelo oddaljen. Tudi za velenjskimi rokometaši je katastrofalen vikend.

Prav nič bolje se niso odrezali celjski in velenjski nogometaši. Pri slednjih so razmere zelo slabe, a so zavoljo odličnega vodenja trenerja Marijana Pušnika na visokem četrtem mestu na lestvici 1. SNL. Že konec tedna pa lahko z zmago v derbiju prehitijo Domžalčane. Več prostora smo tokrat namenili moški košarki. Z zmago v Ljubljani nad Olimpijo so prijetno presenetili Slatinčani, medtem ko Laščanom nikakor ne steče in so na razpredelnici celo zadnji …

DŠ

Foto: SHERPA