»To je kriminal!«

V petek in soboto so krajani Griž pripravili mirna protestna shoda z zbiranjem podpisov proti zaprtju tamkajšnje poštne poslovalnice. Ta bo svoja vrata še zadnjič odprla v ponedeljek 30. septembra. Krajani napovedujejo, da se bodo borili, da bo zaprtje zgolj začasno.



Pošta Slovenije namerava prvega oktobra zapreti poslovalnico v Grižah, saj je ta ekonomsko neupravičena. Od tega dne bodo na območju Griž zagotavljali tako imenovano pismonoško pošto. »Še vedno bodo imeli zagotovljeno dostavo petkrat na teden, storitve pa bodo lahko opravljali pri pismonoši. Posebnost poslovanja je, da lahko gospodinjstva po telefonu naročijo obisk pismonoše na svojem domu zaradi naročila določenih storitev, na primer oddajo pošiljk, plačilo UPN-obrazcev, vplačilo poštnih nakaznic, izplačilo zneskov z osebnih računov pri Novi KBM, nakup znamk, kuvert, dopisnic in podobno. Naslovniki, ki ob poskusu vročitve priporočene in vrednostne pošiljke ali paketa niso dosegljivi, lahko naročijo brezplačno ponovno dostavo,« pojasnjujejo pri Pošti Slovenije.

Kljub prejetim pojasnilom so krajani odločeni, da se bodo za obstoj klasične poštne poslovalnice še borili. Zbrane podpise bodo predali odgovornim na pošti z željo, da bi ti ponovno premislili o nameri zaprtja griške poslovalnice. Kot poudarjajo, živi v kraju več kot 3.600 ljudi, pošta pa ima tam 130-letno tradicijo. »Po eni strani bi radi razvijali slovensko podeželje, a kako, če bodo vse pomembnejše ustanove zaprli?« se je spraševal eden od protestnikov. Drugi je pristavil: »Pošta je javni servis, državna služba in ne prodajalna pralnih strojev ali čokoladic.« Med rednimi obiskovalci in uporabniki poštnih storitev je tudi griški župnik Jože Planinc: »Žalostno. Stara Avstrija je imela v vsaki vasi svojo pošto, stara Jugoslavija tudi, danes je pa takšen kraj ne more imeti. Kriminal!«

