Toča oklestila pridelek hmelja

Letošnja letina hmelja bo precej slabša, saj se hmeljarji v zadnjih dveh mesecih bojujejo tako z izjemno invazivno boleznijo hmelja kot tudi z vremenskimi nevšečnostmi. V zadnjih nekaj tednih je kar nekajkrat udarila toča. Kakšne so prave razsežnosti poškodb na hmeljiščih, bo vidno šele čez čas, a že zdaj je jasno, da bo škoda ogromna. Najbolj prizadeta hmeljišča si je v ponedeljek ogledala tudi kmetijska ministrica Aleksandra Pivec.

Po podatkih Kmetijsko-gozdarskega zavoda Celje je toča poškodovala približno 40 odstotkov hmeljskih nasadov v Savinjski dolini in na Koroškem. Direktor Stanko Jamnik pravi, da se škoda pojavlja že v tedenskih intervalih. »Vsak teden je huje prizadeto eno območje. V tem trenutku so hmeljišča v takšni razvojni fazi, da je škoda največja. Najbolj je prizadetih približno 300 hektarjev hmeljišč v občini Braslovče.« Kot je dejal, je o količini letos pridelanega hmelja še prezgodaj govoriti, nastalo škodo sproti popisujejo in beležijo ter vse redno javljajo pristojnim službam. Vremenske nevšečnosti niso škode pustili zgolj na hmeljiščih. »Letošnje leto preprosto ni naklonjeno kmetijstvu,« pravi Jamnik in dodaja, da so precej škode utrpele tudi vrtnarske kmetije. »Precej je škode na žitih, ki še niso bila požeta. Nekatera polja so povsem uničena in žetve sploh ne bo. So pa pri nas te površine relativno majhne.«

Neugodne zavarovalne premije

Najbolj prizadeta hmeljišča si je v začetku tedna ogledala ministrica za kmetijstvo Aleksandra Pivec. Hmeljarji so do njenega obiska sicer že uspeli odstraniti najbolj vidne posledice neurja, a kot je povedala Pivčeva, je podroben pregled hmeljišč razkril, da bo škoda ogromna. »Pridelek bo močno okrnjen in kar je najbolj zaskrbljujoče, posledice vremenskih ujm se bodo kazale tudi v prihodnjih letih.«

Hmeljarji so ministrici predstavili nekaj svojih predlogov in povedali, da tehnično varovanje nasadov s protitočnimi mrežami ni mogoče. »Tako ostane zgolj možnost, da se hmeljarji proti izgubam pridelka zaščitijo z raznimi zavarovanji, ki pa, kot smo slišali, tudi niso takšne, kot bi si jih hmeljarji in pridelovalci želeli,« je po sestanku še povedala Pivčeva in zatrdila, da se bo na ministrstvu trudila najti primerne zavarovalne podlage, ki bodo vsaj nekoliko omilile škodo, ki nastaja ob neurjih.

LKK, foto: TT