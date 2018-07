Točenje medu ne zaostaja za kolinami

V letu, ko smo na pobudo Slovenije praznovali prvi svetovni dan čebel, se svojega jubileja veseli tudi Čebelarska družina Vinska Gora. Res je, da pod okriljem družine čebelari le petnajst članov, a ti svoje delo opravljajo s srcem. Septembra bodo ob občinskem prazniku prejeli plaketo občine. V prihodnosti bodo skušali v krajevni skupnosti, kjer delujejo, čebelarjenje povezati s turizmom. Še en izziv ostaja oživljanje čebelarskega krožka, kjer so nekdaj že vzgajali mlade čebelarske naslednike.

Čebelarji iz Vinske Gore so bili s čebelarji iz Škal in Velenja leta 1928 med ustanovitelji prvega čebelarskega društva v velenjski občini. Z Vinsko Goro sta povezana dva ustanovna člana, in sicer tedanji podpredsednik društva Jožef Jan ter tedanji tajnik in blagajnik društva Anton Bratkovič. Leta 1935 so čebelarji iz te krajevne skupnosti ustanovili svojo podružnico. Med ljudmi so širili zavedanje o čebelah, skrbeli so za izobraževanja.

Blagajnik čebelarske družine Janez Žerjav je povedal, da število članov sicer niha, a v društvu trenutno beležijo večje zanimanje za to dejavnost. Vedno več je tudi zanimanja med mladimi, medtem ko je bila še pred nekaj leti povprečna starost članov krepko čet petdeset ali šestdeset let. Čebelarji v kraju so imeli včasih tudi po štirideset panjev, zdaj člani družine gospodarijo s povprečno desetimi.

Ne glede na nestanovitno vreme nobeno leto niso ostali brez medu. Preglavice jim je v preteklosti povzročalo predvsem škropljenje zaradi kmetijstva in sadjarstva. Razmere so se do danes, tudi zahvaljujoč opozorilom čebelarske družine, izboljšale. A še vedno se najde kdo, ki škropi sredi dneva, česar seveda ne bi smel, poudarja tajnik družine Aleksander Osetič.

