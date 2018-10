Tokrat rop v Štorah

Nekaj minut po 6. uri danes sta dva zamaskirana moška oropala bencinski servis v Štorah. Policisti ju še iščejo.

Zatem ko sta roparja vstopila v prostore, sta uslužbencem zagrozila in odnesla denar. Zaenkrat še ni znano, koliko denarja sta ukradla. Policisti so še vedno na kraju dogodka, kjer opravljajo ogled prizorišča kaznivega dejanja. To pa ni edini tak primer na Celjskem.

Pred dnevi se je namreč podobno zgodilo na bencinskem servisu na obvoznici v Medlogu v Celju, kjer sta prav tako dva roparja, eden je bil oborožen, zagrozila zaposlenima in od njiju zahtevala denar. Tudi v tem primeru roparja do zdaj še niso prijeli. Policisti najverjetneje preiskujejo tudi možnost, da sta ropa povezana.