Tolkalci spet navdušili

Dvorana Doma II. slovenskega tabora Žalec je minuli konec tedna pokala po šivih. Množico so na odru zabavali in navduševali tolkalci z vseh koncev sveta. Poleg odličnih koncertov in tradicionalno dobrih delavnic so organizatorji mednarodnega festivala tolkalnih skupin poskrbeli tudi za nekaj presenečenj.

1400 ljudi je v petek in soboto v Žalcu uživalo ob ritmih tolkal. Snovalci tradicionalnega mednarodnega festivala tolkalnih skupin in vsi nastopajoči so znova pokazali, da glasba nima meja in da se lahko tolkala zlijejo v vsako glasbeno zvrst, z vsakim instrumentom. »Polna matineja in dvakrat polna večerna koncerta sta dokaz, da si ljudje želijo tovrstnih dogodkov in glasbe, ki je v Sloveniji še vedno ni na pretek,« je prepričan umetniški direktor festivala Dejan Tamše.



Matineja je pripadla avstrijski skupini Quetsch ‘n’ Vibes, ki je otroke z okoliških šol popeljala skozi glasbo tolkal in diatonične harmonike. Njim je pripadal tudi večerni, daljši program, ko so s svojo mladostniško igrivostjo in izredno muzikalnostjo navdušili gledalce. Še bolj energični so bili člani tolkalne skupine Murska Percussion Ensemble, ki so zbrane zazibali z nekoliko bolj balkanskim melosom.

Drugi večer sta odprli tajvanski glasbenici, Duo NanaFormosa. »Njuna glasba je vrh tega, kar lahko vsak glasbenik tolkalec doseže. Usklajenost, muziciranje, izreden čut…, vse to so odlike, ki jih dekleti imata in zato je prav, da smo tudi nekaj tako kakovostnega postavili na naš oder,« je bil nad njunim nastopom navdušen Tamše.

Festival je zaključila 15 članska zasedba tolkalcev iz belgijskega mesta Tessenderlo, ki je dobitnica številnih najvišjih nagrad z različnih tekmovanj. Njihova glasba je bila polna, poslušljiva, energična in poznana.

LKK, foto: SHERPA