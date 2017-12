Topoli zaradi kolesarske steze le ne bodo padli?

Direkcija RS za infrastrukturo in mariborskem projektantsko podjetju Lineal sta se odzvali na navedbe, ki jih je z dopisom na okoljski inšpektorat sprožila celjska občanka Irena Ašič, da bodo zaradi trase kolesarske steze ob Savinji odstranjeni trije topoli. Direkcija bo skupaj z MOC poskušala poiskati rešitev, ki bi ohranila topole.

Znana celjska borka za ohranitev dreves je na območno enoto inšpektorata za okolje in prostor naslovila dopis, v katerem je navedla, da so zaradi gradnje dvoinpolmetrske kolesarske steze, ob cestnem mostu čez Savinjo, na območju pred časom podrtih garaž, ogroženi trije topoli. Pri tem je Irena Ašič še zapisala, da je kolesarska steza načrtovana točno čez topole, da bodo brezbrižno podrti in da bo Celje prikrajšano za veliko več, kot je vredna kolesarska steza. Ob tem je tudi vprašala, če je mariborsko projektantsko podjetje, pri ogledu, če so ga sploh opravili, spregledalo omenjene topole, pri čemer naj bi bil eden od topolov del nekdanjega drevoreda.

V iskanju pristojnega

Na državnem inšpektoratu za okolje so odgovorili, da niso pristojni za nadzor in ukrepanje v zvezi s to problematiko, ampak da je Mestna občina Celje. Nanjo smo se obrnili tudi v uredništvu, a so nas napotili na investitorja, ministrstvo za infrastrukturo, in projektanta kolesarske steze, podjetje Lineal iz Maribora.

