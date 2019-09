Tovšakovi zaradi zlorabe položaja tokrat denarna kazen

Celjsko okrožno sodišče je danes zaradi kaznivega dejanja zlorabe položaja izreklo denarno kazen nekdanji direktorici Vegrada Hildi Tovšak. Tokrat ji je tožilstvo očitalo, da je leta 2009 za čiščenje v svoji zasebni hiši porabila sredstva Vegradovega podjetja Vegrad Inde. Šlo pa naj bi za 19 tisoč evrov.

Tožilstvo tako meni, da je to tudi višina zneska, s katerim se je okoristila, saj ga nikoli ni povrnila. Sodišče je danes sprejelo priznanje krivde, ki ga je Tovšakova podpisala s tožilstvom. Izreklo ji je denarno kazen v višini 8.550 evrov.

»Končalo se je s sporazumom o priznanju krivde, vse stranke so s tem tudi zadovoljne. Moja stranka želi s takimi stvarmi zaključiti, vse to je bilo daleč v preteklosti in je zato tudi primerno tako, kot se je danes zaključilo,« je dejal odvetnik Hilde Tovšak Dušan Tanko.

Ob tem je tožilstvo upoštevalo olajševalno okoliščino, to je časovni odmik od kaznivega dejanja.

SŠol

Foto: SHERPA