Prva decembrska sobota je ponovno zaživela v luči medsebojnega sodelovanja, prijateljstva, dobrote in dobre volje. In s tem ne mislim na slavnostni prižig novoletnih lučk v središču Celja v popoldanskih urah, temveč na tradicionalni božično-novoletni bazar III. OŠ Celje, ki se je po nekajletnem premoru ponovno vrnil v njene prostore.

Veliko množico staršev, starih staršev, nekdanjih sodelavcev in učencev ter drugih gostov je v uvodu s pesmijo pozdravil šolski pevski zbor in kmalu so hodniki v šoli postali premajhni za vse, ki so si prišli ogledat, kaj vse so ustvarili naši učenci. Pod mentorstvom naših učiteljev so bili ponovno zelo domiselni in ustvarjalni, zato je lahko vsak obiskovalec našel kakšno zanimivo darilo in ga v zameno za prostovoljni prispevek odnesel domov – zase ali za koga drugega, ki bo deležen majhne pozornosti v prihajajočih prazničnih dneh. Učenci in starši so z mentorji poskrbeli tudi za praznično okrasitev oken in hodnikov šole, ki bo v času do novega leta spominjala na bližajoče praznične dni.

Mnogi starši so že dolgo pred delovno soboto živeli za bazar, saj se jih je veliko odzvalo vabilu in so prostovoljno prispevali izdelke, ki so jih učenci ponujali na stojnicah. Mame, babice in učenci so letos že oktobra zavihali rokave in pripravili največjo stojnico na šoli, stojnico »mamic«, ki se je kar šibila pod različnimi dobrotami in darili. Veseli in ponosni smo, da se je toliko staršev odzvalo vabilu Mateje Pavšer in da so skupaj s svojimi otroki preživljali čas bodisi doma bodisi v šoli in skupaj ustvarjali izdelke za bazar.

Trud in delo, ki smo ga skupaj vložili v sobotni dogodek, so najlepše poplačali vsi, ki so se odzvali vabilu na bazar. Darovi obiskovalcev bodo postali del sredstev šolskega sklada, iz katerega bomo otrokom nudili pomoč.

Iskrena hvala vsem, ki so s Sanjo Marcen Cvahte, organizatorko letošnjega bazarja, omogočili čarobno soboto, katere namen je bil preprost: prižigati luči. In to ne katerihkoli, temveč luči v očeh in srcih prijateljev, sorodnikov, otrok, znancev in vseh, ki živimo in delamo v naši šoli.

Želim, da bi v bližajočih prazničnih dneh našli pot do čim več lučk v srcih vseh, ki so vam dragi, kot tudi tistih, ki jih morda ne poznate, a veste, da potrebujejo vašo pomoč. Največkrat zadostujejo že prijateljski pozdrav, stisk roke, objem in lepa beseda. Hvaležni smo za dar prijateljstva in vam v prihajajočem letu želimo vse dobro.

ALEKSANDER VERHOVŠEK,

ravnatelj III. OŠ Celje