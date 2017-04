Tragedija: otrok umrl nasilne smrti

Na območju Podčetrtka se je včeraj zgodila družinska tragedija. Po podatkih Policijske uprave Celje so v eni izmed stanovanjskih hiš našli mrtvega 50-letnega očeta in 13-letnega sina. Policija je bila o najdbi trupla obveščena včeraj zvečer.

Po do zdaj zbranih obvestilih in opravljenem ogledu kraja dejanja kriminalisti ugotavljajo, da sta se zgodila umor in samomor. Oče naj bi svojemu sinu vzel življenje, nato pa sodil še sebi. Policisti so še ugotovili, da je 13-letnik umrl zaradi zadušitve.

Oče in sin sta živela sama, oče je bil brez zaposlitve. Vzroka nasilnega dejanja še ne vedo. So pa na kraju našli pisno sporočilo, ki ga je mogoče povezati z dogodkom, a je še predmet preiskave, je povedal vodja Sektorja kriminalistične policije Policijske uprave Celje Damijan Turk. Policija je že stopila v stik z materjo 13-letnika, ki naj bi bila v tujini.

Preiskovalna sodnica je za obe trupli odredila sodno obdukcijo.



To je prvi umor letos na Celjskem in edini v zadnjih letih, v katerem je bila žrtev mladoletni otrok.