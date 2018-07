Včeraj, okrog 21.32, se je v predoru Pletovarje na avtocesti v Kraberku, to je na območju Slovenskih Konjic, zgodila prometna nesreča.

V njej so trčila tri tovorna vozila. Na kraju so posredovali celjski poklicni gasilci in gasilci Prostovoljnega gasilskega društva Slovenske Konjice.

Gasilci so zavarovali kraj, odklopili akumulatorje, posipali cestišče z vpojnimi sredstvi ga očistili ter nudili pomoč vlečni službi.

Poškodovan naj ne bi bil nihče, tovorna vozila pa so uničena.

SŠol

Foto: Arhiv PGD Slovenske Konjice