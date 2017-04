Trdoživi od rojstva

Živahni in čili, polni energije, pripravljeni na smeh in šalo ter na vse, kar še lahko prinese življenje. Takšni sta dvojčici Mici Koštomaj in Fani Ferant – nekoč sta se pisali Kovač – ki jima na prvi pogled ne bi prisodil, da sta 6. aprila praznovali že devetdeseti rojstni dan. Sorodniki so jima tokrat pripravili prav posebno presenečenje.

Ogledali sta si, kako v tovarni Emo Novum danes izdelujejo posodo, in tudi sami preverili, če še nista vsega pozabili. Dobro jima je šlo, saj desetletij v nekdanji »širfabriki«, kot so rekli tovarni emajlirane posode, pač ne moreš kar tako izbrisati iz spomina. V Emu sta začeli delati leta 1942, ko še nista dopolnili niti petnajst let. V emajlirnico so ju razporedili in tam se je bilo treba kljub vročini hitro zasukati, saj je bil tekoči trak neusmiljen. To je bil čas, ko je bil lastnik tovarne še Westen. Mici se spominja, da je bil čas za malico, ki so jo morali prinesti s seboj, samo deset minut in še te so morali potem pri delu nadoknaditi. Iz tistega časa je tudi anekdota, ko se je lastniku med ogledom proizvodnje odvezal čevelj in mu ga je Fani morala zavezati, v zahvalo pa je dobila vrečko bonbonov.

