Trenirati začeli tudi nogometaši Rudarja

Za nogometaši Celja – pogodbo je do decembra leta 2020 podaljšal vezist Lovro Cvek – je že nekaj treningov.

Igralci Rudarja so se zbrali danes in začeli vaditi pod vodstvom trenerja Marijana Pušnika. Že pred prazniki so se za sporazumno prekinitev pogodb z vodstvom NK Rudar Velenje dogovorili Abdul Latif Abubakari, Ante Solomun, Vlatko Šimunac in Matej Šantek (na fotografiji). 22-letni vezist Anže Pišek ima z velenjskim klubom sklenjeno pogodbo do 31. maja leta 2020. Vse glasnejše so govorice, da se za njegove usluge zanima celo španski prvoligaš Huesca.

DŠ

Foto: NK RUDAR