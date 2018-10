Tri leta Podjetniškega centra Standard

Podjetniški center Standard Velenje, ki deluje pod okriljem SAŠA inkubatorja in v katerem imajo svoj prostor mlada podjetja, obeležuje tri leta delovanja. Praznično srečanje ob obletnici omenjenega centra bo danes ob 18. uri.



Direktorica SAŠA inkubatorja Karla Sitar je zadovoljna s poslovanjem podjetij v Poslovnem centru Standard:

Prostori Podjetniškega centra Standard so dobro zapolnjeni, prosta je le ena pisarna, nekaj prostora je še v co-working prostoru. Ima pa SAŠA inkubator svoje prostore tudi v Rudarskem domu. Tam deluje 9 zrelejših podjetij, ki so na trgu več kot pet let in skupaj zaposlujejo 55 ljudi. Sicer pa se v SAŠA inkubatorju po besedah Sitarjeve z različnimi programi trudijo spodbujati podjetništvo v Šaleški dolini med različnimi ciljnimi skupinami.

TS