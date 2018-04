Slovenska judoistka Tina Trstenjak, članica celjskega judo kluba Z’dežele Sankaku je na evropskem prvenstvu v Tel Avivu osvojila drugo mesto.

Olimpijska prvakinja in branilka naslova z lanskega EP v Varšavi je v finalu kategorije do 63 kg v podaljšku izgubila proti Francozinji Clarisse Agbegnenou. Anka Pogačnik je bila sedma med borkami do 70 kg.

BGO