Tržna niša, delo na črno in nelojalna konkurenca?

Turizem je ena najbolj perspektivnih panog v svetu, ki se bo razvijala in rasla tudi v prihodnosti, ki bo prinašala spremembe pri navadah turistov. Ker ti želijo čim bolj doživeti utrip lokalnega okolja, ki ga obiščejo, vedno pogosteje izberejo nastanitve pri zasebnih ponudnikih. Ti zaradi želje po zaslužku ponujajo stanovanja ali sobe, ki bi drugače samevali, tudi na črno.

V tiskani izdaji Novega tednika pišemo o tem, kako si status sobodajalca urediti in kaj vse potrebujete za to. Zanimalo nas je, ali obstoječe turistične namestitve dojemajo takšno ponudbo kot nelojalno konkurenco. Pogovarjali smo se z osebo, ki je sobo oddajala na črno. Bo to počela še naprej kljub visokim kaznim? Podrobnosti v Novem tedniku.

Spletna stran Airbnb ponuja popotnikom oddajo edinstvenih prenočišč po vsem svetu in je odlična reklama za sobodajalce ter druge ponudnike zasebnih nastanitev, pri čemer je vedno bolj priljubljena tudi pri nas. Airbnb je torej dobra tržna niša, a tudi kanal za delo na črno in nelojalno konkurenco.

Finančna uprava RS je pozvala vse, ki še niso napovedali ali še niso za nazaj prijavili dohodkov, ki so jih pridobili z oddajanjem nepremičnin v turistični namen, naj to storijo. A danes je že 1. februar, kar pomeni, da prijava za nazaj ni več možna. Načeloma je, vendar bi trenutno pomenila samoprijavo in tveganje, da bi tisti, ki bi to storil, dobil tudi kazen. Toda kazen bo dobil v vsakem primeru, če ni upošteval navodil »dacarjev«. Ti imajo seznam vseh, ki so z oddajanjem na Airbnb v žep dobivali neobdavčen denar …

V časopisu tudi o tem, kakšne so kazni za delo na črno na tem področju.