Tudi drugih petdeset bodo osvojili

Ob prazniku Občine Žalec so se srečali abrahamovke in abrahami občine, to so tisti, ki so bili rojeni leta 1969. Srečanja pri fontani piva se je udeležilo približno sto slavljencev od več kot tristo povabljenih.

Nagovoril jih je žalski župan Janko Kos, ki jim je iz lastnih izkušenj dal nekaj nasvetov za lepo in prijetno pot proti novim jubilejem, se jim zahvalil za sodelovanje pri različnih projektih v svojih krajih ter jim zaželel še veliko zdravih in uspešnih let.

Za program so poskrbeli mažoretke iz Liboj, didžej Sandi in Saška Pukl. Jubilanti so za darilo prejeli Kogojev vrček s čipom za pivo, vodo, presto ter skupno fotografijo.

T. TAVČAR