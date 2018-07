Tudi Lajše bodo dobile športno igrišče

Občina Šoštanj bo do konca oktobra prihodnje leto skušala posodobiti dotrajano igrišče v kraju Lajše. S projektom se je uspešno prijavila na Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja, njeni partnerji pri naložbi pa so Športno društvo Lajše, Šaleški aeroklub, Turistično društvo Topolšica podeželje in tamkajšnje naravno zdravilišče.

Zaselek Lajše pri Šoštanju, ki je umeščen v bližino letališča in regionalne ceste, se razvija in šteje že skoraj 100 stanovanjskih enot. Tam sedaj ni primerno urejenega prostora za druženje, igro in delovanje krajanov. Ob načrtovanem igrišču bo zato zrasla še stavba, v kateri bodo svoje prostore dobila športna, kulturna in turistična društva v kraju. Naložba je po besedah Meniha ocenjena na 220.000 evrov.

TS

Foto: Splet