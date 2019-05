Tudi letos počitniško varstvo za mlajše otroke

Varstvo mlajših šolarjev v času poletnih počitnic za marsikaterega starša predstavlja posebno skrb. Da bi bile zagate staršev manjše, bodo v Velenju že drugo leto zapovrstjo organizirali poletno počitniško varstvo za otroke od zaključenega prvega pa do vključno petega razreda osnovne šole.

Medobčinska zveza prijateljev mladine Velenje bo počitniško varstvo zagotovila skupaj še z nekaterimi javnimi ustanovami in ob podpori šaleških občin. Varstvo za otroke iz Velenja, Šoštanja in Šmartnega ob Paki bo na voljo od 7. do 16. ure v Vili Rožle oziroma v Mladinskem centru Velenje. Starši bodo posameznega otroka lahko v počitniško varstvo vključili za dva počitniška tedna. Za teden dni varstva bodo odšteli od 30 evrov, zadnji teden avgusta pa 35 evrov. Organizatorji bodo vsak teden v počitniško varstvo sprejeli do 25 otrok, ki bodo v času varstva dobili tudi sadno malico in kosilo.

Otroci bodo v času počitniškega varstva obiskovali športne površine v Sončnem parku, ustvarjali bodo v različnih ustvarjalnih delavnicah, brali pod krošnjami dreves, igrali družabne igre, hodili na kratke izlete, obiskali jih bodo zanimivi gostje … Zanje bodo skrbeli zaposleni na zvezi prijateljev mladine in mladinskem centru, pa prostovoljci s pedagoškim predznanjem ter dijaki, ki bodo vključeni v projekt Čisto moje Velenje. Športna zveza Velenje bo vsak teden zagotovila še športnega animatorja.

TS

Foto: GrupA