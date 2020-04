»Tudi po najhujših preizkušnjah si bomo morali pogledati v oči«

Pod žarometi vseslovenske javnosti se je znašel kot župan prve slovenske občine izven prestolnice z največjim izbruhom koronavirusne bolezni 19. Nase je opozoril z radikalno odločitvijo, da bo eno največjih šol v državi zaprl na svojo odgovornost. Občina Šmarje pri Jelšah je odločitev za samoosamitev tako sprejela že nekaj dni pred ostalo Slovenijo. Žal še vedno prepozno, da se ne bi soočala tudi z najbolj črno statistiko.

SASKA T. OCVIRK

Je tiste vrste človek, ki na poslovni sestanek pride brezhibno urejen, a hkrati okrog zapestja ponosno nosi pisano otroško zapestnico. Je eden najbolj odzivnih sogovornikov v županskih vrstah, a vendar sta se tisto jutro z našim fotografom komaj ujela. Ko se je težko obložen in široko nasmejan pojavil pred občinsko stavbo, je dajal vtis človeka, ki ga nič ne more spraviti iz tira. »Ponoči sem imel kravji porod,« se je opravičil. Vrstni red njegovih prednostnih nalog se nikoli ni zdel vprašljiv. Družina, veterina, lokalna skupnost in šele nato politika. Če sploh.

Da bo vaško okolje Šmarja pri Jelšah eno prvih in največjih žarišč novega koronavirusa pri nas, si pred mesecem ni predstavljal nihče. Življenje v kraju je bilo čez noč potisnjeno med štiri stene zasebnih domov. Matija Čakš, ki bo aprila dopolnil 35 let, se je moral čez noč iz podeželskega župana spremeniti v kriznega operativca brez scenarija in brez utečenih poti.

Kakšno je trenutno vzdušje v Šmarju pri Jelšah?

Mirnejše kot prejšnje dni. Če izvzamem stanje v domu upokojencev. Tega, da bo virus zašel med najbolj ranljivo populacijo, smo se od vsega začetka bali. Zdaj se uresničujejo črni scenariji. Vsi, ki so kakorkoli vpleteni v to zgodbo, dajejo ne sto, ampak tisoč odstotkov vseh svojih moči za to, da bi stanje kakorkoli izboljšali oziroma preprečili širjenje bolezni. Vseeno se bojim, da bo izid na koncu slab.

Kot župan ste na čistini, kjer se križajo stiske zaposlenih, svojcev stanovalcev, vseh občanov, zahteve medijev in državnih ustanov. Kako shajate?

Občutek je »butast«. Ne zdi se mi, da bi moral biti župan tisti, ki dnevno poroča o širjenju virusa in številu smrtnih žrtev. To ni vloga župana. Za to imamo ministrstvo za zdravje, za to imamo Nacionalni inštitut za javno zdravje. Vodstvo lokalne skupnosti je tu za to, da drži ljudi pokonci, da civilni zaščiti omogoči najboljše možne pogoje za delo. Vse ostalo naj prevzamejo višje inštance.

Medtem ko smo pogledovali proti italijanski meji in vzeli v zakup, da prednosti prestolnice prinašajo tudi večja tveganja, je izbruhnilo na podeželju. Utečenih protokolov, receptov in navodil ni bilo. Kaj je bilo odločilno za dober prvi odziv?

Morda to, da sem po poklicu veterinar. Po službeni dolžnosti se ves čas ukvarjam s takšnimi in z drugačnimi boleznimi. Veterinarji se skoraj vsak dan na terenu srečujemo s stresnimi situacijami. Tu so operacije, težji porodi, zapleti pri posegih … Vse skupaj me osebno ni zelo presenetilo. Glede na okoliščine je bilo mogoče takšen izbruh v Sloveniji prej ali slej pričakovati. Zakaj se je to zgodilo ravno v Šmarju, ne vem. Očitno nam je bilo namenjeno. Nima smisla preveč razglabljati o tem. Zdaj moramo rešiti, kar je mogoče.

Tiste srede, 12. marca, ko je bila v šoli potrjena prva okužba, verjetno vseeno ne boste kmalu pozabili.

O tistem dnevu bi rekel samo eno stvar: hvaležen sem vsem, ki so mi takrat stali ob strani. Od ravnatelja šole in ravnateljice vrtca, pripadnikov civilne zaščite in občinske uprave do zdravnice Aurore Nassib. Vsi smo se od vsega začetka strinjali, da moramo šolo nujno zapreti. Na višji ravni smo pri vseh ustanovah naleteli na zid. Naj je šlo za ministrstvo za zdravje, NIJZ, šolsko ministrstvo, je bil odgovor vedno enak. Da šole zaradi takšnih in drugačnih razlogov ne smemo zapreti. Jasno mi je bilo, da bomo drugo jutro bolj ali manj prepuščeni sami sebi. Spraševal sem se, kaj bo s tisoč otroki, ki bodo šli v šolo. Če bi se karkoli zalomilo, kriznih situacij v zvezi z varstvom, klicanjem staršev iz oddaljenih služb, splošno varnostjo otrok ne bi reševal noben minister in noben uslužbenec NIJZ. Vedel sem, da bi morali kaotično stanje, ki bi ga povzročilo neukrepanje, naslednji dan tako ali tako reševati sami. Razpršena občina z oddaljenimi krajevnimi skupnosti za seboj potegne veliko logističnih težav. Bognedaj, da bi se kateremu otroku pri vsem skupaj kaj zgodilo. A vsi ti pomisleki tisto sredo popoldne pristojnih na državni ravni niso ganili. Potem mi je v glavi naredilo klik. Za pomoč pri tem se moram posebej zahvaliti direktorju UKC Maribor dr. Vojku Flisu in sodelavki Aniti Čebular, ki me je povezala z njim. Njegovo strokovno mnenje je bilo pika na i, da sem se pozno zvečer lahko odločil, kakor sem se.

»Ko gre za moje veterinarsko delo, se moram v krizni situaciji takoj odločiti za nek poseg ali zdravilo in sprejeti vso odgovornost za svojo odločitev. Zato mi gresta pri občinskih in državnih poslih tako na živce to večno izgovarjanje na te in one predpise ter izogibanje prevzemanju odgovornosti. Kdo se pri vsem tem ne bi počutil kot bebček?!«

»V takšni situaciji se mi zdi najpomembneje, da znamo ljudi povezati. V Šmarju nas je približno deset tisoč in vsi se poznamo. Če že nismo v ›žlahti‹, imamo skupne znance in prijatelje. Pomembno je, da nam ni vseeno za kogarkoli med nami.«

»Zavedam sem, da je moj čas županovanja omejen. Želim si, da bi lahko takrat, ko se bom čez Šmarje sprehodil samo kot veterinar ali samo kot kmet, v kavarni sproščeno spil kavo in vsakomur pogledal v oči.«

»Upam, da bomo ljudje poslej bolj prizemljeni, da se bomo navadili živeti malo bolj skromno in ceniti tisto, kar je zares pomembno – družino, ljubezen in naravo. Da se bomo tudi brez zunanje prisile znali malo umiriti.«

