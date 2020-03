Tudi poklicni gasilci v polni pripravljenosti

Vloga Poklicne gasilske enote Celje kot enote najširšega pomena je v trenutnih razmerah posredovanje v najbolj akutnih primerih in v primerih dekontaminacije prostora. Kot pravi direktor Poklicne gasilske enote Celje Janko Požežnik so v preteklih dneh v Celju dekontaminirali en prostor.

“Gasilci ta postopek izvedemo le v primeru, ko je v objektu bil oboleli in ne preventivno. Preventivna dekontaminacija je postopek drugih služb,” dodaja Požežnik.

Naj spomnimo, da je po celotni državi uvedena prepoved kurjenja v naravi. Tudi zato, da so gasilci lahko ves čas v pripravljenosti in na voljo za pomoč civilni zaščiti. “Opažamo pa, da je stanje umirjeno in da veliko drugih posredovanj ta trenutek ni,” omenja sogovornik. Poklicni gasilci imajo dovolj zaščitne opreme, čeprav Požežnik omenja, da so si jo morali “izboriti”.

Del kolektiva je doma, to pa zato, ker če bi prišlo do morebitne okužbe pri kom od gasilcev, da lahko eno delovno enoto takoj nadomesti druga, ki je na čakanju doma.

SIMONA ŠOLINIČ

foto: SHERPA