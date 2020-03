Tudi na Celjskem čutili močan potres, magnituda 5,4, žarišče v okolici Zagreba

Tudi na Celjskem smo v nedeljskem jutru še kako čutili močnejši potres, potem ko so se tla stresla ob 6.24. Kot poroča Arso, so seizmografi državne mreže potresnih opazovalnic potres magnitude 5.1 zaznali 110 kilometrov vzhodno od Ljubljane. EMSC (Evropski mediteranski sezmološki center pa je zapisal, da je bil epicenter 7 kilometrov od Zagreba.

Žarišče potresa je bilo 10 kilometrov pod zemeljskim površjem. Ob 7.02 pa se je čutil tudi popotresni sunek, katerega magnituda naj bi bila 5.

Kot piše spletni HRT, so v potres v Zagrebu čutili ob 6.20, ljudje poročajo, da so jim padale stvari s polic in da imajo razbite stvari v gospodinjstvu, kot lahko vidite na fotografijah iz Zagreba, pa so deli odpadle opeki poškodovali vozila, močno poškodovan je tudi vrh zagrebške katedrale. V hrvaški prestolnici naj bi zmajkalo tudi elektrike in vode, zaenkrat pa ni poročil o žrtvah.Potres so čutili vsi prebivalci Slovenije, poroča Urad za seizmologijo, veliko zapisov o tem je tudi na družbenih omrežjih

Objavljamo nekaj fotografij in video iz Zagreba:

VIR videa: index.hr

ROBERT GORJANC