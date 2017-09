Tudi v ponovljenem sojenju ni priznal krivde

V Celju se je danes vendarle začelo ponovljeno sojenje Romeu Bajdetu, ki je predlani v Velenju umoril svojo partnerko. Umoril jo je na ulici, zatem ko sta odhajala iz koncerta v Rdeči dvorani.

Več podrobnosti o današnji obravnavi v informativnem programu Radia Celje in v četrtkovi izdaji Novega tednika.

Njeno truplo je zatem, ko ga je za nekaj časa pustil na ulici in odšel domov, dal v vozilo in ga odpeljal v zdravstveni dom. Bajde je bil lani že obsojen na 13 let zapora, a je Višje sodišče v Celju sodbo razveljavilo.

Bajde je danes na sodišče prišel s povito levo roko, saj se je včeraj v priporu poškodoval z električnim grelnikom vode. Ker je zaradi opeklin moral danes na kontrolo v bolnišnico, je na sodišču podal le svoj zagovor, prič pa danes niso zasliševali. Sodniku Zoranu Lenovšku je v zagovoru dejal, da obžaluje dejanje, ne prizna pa, da je partnerko umoril iz ljubosumnosti. Dejal je, da sta v usodnem trenutku iz njega izbruhnili jeza in eksplozija zaradi vsega, kar se je nabiralo v njem. Partnerka ga je večkrat ovadila policiji, toda Bajde je dejal, da neupravičeno, saj je zanikal, da je bil do nje fizično nasilen.

SŠol

Foto: SHERPA