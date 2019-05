Od petka bo baročni dvorec Novo Celje bogatila nova velika razstava, ki jo v sodelovanju s kustosinjo Alenko Domjan pripravlja Zavod za kulturo, šport in turizem Žalec. Naslov razstave, ki ponuja pregled likovnega dogajanja v 20. stoletju in aktualne umetniške prakse v Savinjski dolini je Tukaj. Nekoč in danes.

Tukaj. Nekoč in danes je že sedma velika razstava v baročnem biseru Savinjske doline, ki jo pripravlja žalski zavod za kulturo, šport in turizem. Ponuja vpogled in pregled likovnega dogajanja v 20. stoletju in aktualne umetniške prakse v Savinjski dolini. Kot je povedala Nastija Močnik, vodja programa kultura, projekt ni le predstavitev likovne prakse, ki nastaja v prostoru Savinjske doline, temveč sega globlje in je kompleksnejše narave. »Z njim se dotikamo topografije likovne ustvarjalnosti skozi čas celega stoletja, z njim odpiramo vedenje in vrednotenje naše kulturne dediščine ter žive ustvarjalnosti tega prostora. Obravnavamo avtorje, ki so tu rojeni, so tu živeli daljši ali krajši čas, se vanj občasno vračali ali so s tem prostorom kako drugače povezani. Da smo lahko sploh pričeli s tem kompleksnim delom, ki pravzaprav nima ne začetka ne konca, smo si postavili le geografsko mejo, okvir za duh prostora, v katerega so se skozi generacije ustvarjalcev usedale različne umetniške prakse. Skupno imajo le eno pozicijo –prostor, sicer pa se njihovi delo in delovanje razlikujeta tako generacijsko, žanrsko, pripovedno, medijsko, tehnološko in konceptualno izrazno kot tudi na ravni kulturnih in ideoloških stališč.«

Za razstavo so izbrali avtorje v širokem medijskem razponu – tako prihajajo s področja slikarstva, kiparstva, grafike, instalacije, fotografije, performensa in kostumografije – katerih ustvarjalnost je referenčno zaznamovana v širšem prostoru. »Njihova dela so postavljena v generacijski dialog: od romantičnih sledi konca 19. stoletja, prek ekspresionizma in poetičnega realizma prve polovice 20. stoletja, različnih slogovnih izrazov in avtopoetik modernizma druge polovice 20. stoletja do sodobnosti, na tleh katere stojimo danes.«

Strokovna zasnova in realizacija projekta je delo več kustosinj, vodja projekta pa je Alenka Domjan, s katero zavod že leta sodeluje. Na razstavi bodo predstavljena dela kar 47ih avtorjev. »Gre za logistično in organizacijsko izjemno zahteven projekt. Dela bomo prepeljali iz galerij in muzejev vse od Ljubljane do Maribora in še od kje vmes. Nekaj del so nam posodili tudi zasebni zbiratelji,« je še povedala Nastija Močnik.

Razstavo v Dvorcu Novo Celje bodo slavnostno odprli v petek, 24. maja, ob 20. uri. Odprtje bosta popestrila Tandem AnKo (Andreja Džakušič & Keiko Miyazaki) s performansom Tihožitje/Still Life in Pihalni kvintet Sakstet.

LKK, foto: ZKŠT Žalec