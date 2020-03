Turistične kmetije: od optimizma do vse večjega strahu

Če imajo kmetije, ki pridelujejo hrano, tudi v teh dneh možnosti za zaslužek, je povsem drugače s tistimi, ki so izbrale eno od dopolnilnih dejavnosti, ki so v teh dneh povsem zamrle. Če od tega živi cela družina, je skrb za prihodnost upravičena. Urška Topolšek Planinšek, ki z možem Jernejem na Križevcu blizu Zreč vodi Turistično kmetijo Urška, pravi, da je sicer pozitivno naravnava, a da se ji trenutne razmere zdijo vedno bolj negotove.

Njena mama Vilma Topolšek je z možem Tonetom pred skoraj tremi desetletji zasnovala turistično kmetijo v burnih časih po vojni za Slovenijo. Torej bi lahko sklepali, da so na kmetiji vajeni delati tudi v izrednih razmerah. A kot pravi Urška Topolšek Planinšek, je zdaj povsem drugače. »Ljudje so takrat lahko šli na dopust in šli so v glavnem po Sloveniji, kar je bila voda na mlin naši kmetiji.« Sogovornica je bila v začetku še polna upanja, da bo kmalu bolje, zdaj pa jo je resnično strah, kaj bo. »Tudi zimska sezona ni bila kaj posebnega, ker ni bilo snega. Finančna zaloga je sicer za nekaj časa lahko rešitev, a za prihodnje mesece ne vemo, kako bo.« Na srečo so vsaj brez posojil in nimajo nikogar zaposlenega, vse naredijo sami. Veliko turističnih kmetij se ubada še s temi težavami.

»Tudi ko se bodo razmere umirile, ljudje ne bodo takoj spakriali kovčkov in šli na dopust. Sploh ker bodo tudi številni drugi imeli težave v službah, s prihodki.«

