Turističnim vodnikom grozi popoln izpad dohodka

Nad turistične vodnike so se zgrnili črni oblaki. Ker so večinoma samostojni podjetniki, jim grozi finančni zlom. Po podatkih Turistično-gostinske zbornice Slovenije (TGZS), ki skrbi za register turističnih vodnikov, je na nacionalni ravni 1.130 oseb z licenco za turistično vodenje. Večina ima univerzitetno izobrazbo, povprečna starost znaša 45 let. Vodnikom z državno licenco je treba dodati še nekaj sto vodnikov z lokalnimi in regionalnimi licencami. Na udaru ne bodo zgolj posamezniki, temveč celotne družine. O tem smo se pogovarjali z Matejo Kregar – Gliha, predsednico Društva regionalnih turističnih vodnikov Slovenije.

Nedavno ste zapisali, da še posebej ranljivo skupino v turizmu predstavljajo turistični vodniki. Na kakšen način se to najbolj kaže?

Gre za delo, pri katerem ni mogoče vsega predvideti: zastoji na cesti, nesreče, nenadne bolezenske težave potnikov, vremenske razmere … Če se zgodi teroristični napad, potres, ali koronavirus, kot zdaj, seveda delo ni izvedeno, ker ni skupin, ni obiskovalcev. Torej je izpad prihodka nenaden, nepovraten, nenadomestljiv.

Imate evidenco v društvu, koliko potovanj, turističnih ogledov je bilo odpovedanih v zadnjem času?

Konec februarja so začele prihajati prve odpovedi, v začetku marca se je odstotek zviševal. Od 8. marca so odpovedi stoodstotne za vodenja v marcu in aprilu, verjetno bo tako tudi za maj. Sicer pa odpovedi dobivamo tudi za naslednje mesece, in sicer vse do septembra.

Ali v teh dneh vaši vodniki sploh še prejemajo naročila za vodenje?

Naročila prihajajo za september, ker pričakujemo, da se bo takrat stanje izboljšalo.

Koliko turističnih vodnikov je trenutno ostalo brez dela?

Sto odstotkov vodnikov je brez dela. Nekateri imajo prijavljene tudi druge dejavnosti, npr. prevajanje. Ti imajo še nekaj dela. vodenj pa ni več.

Kakšen je njihov status? Po vaših podatkih je večina samostojnih podjetnikov. Kakšne posledice to pomenijo zanje?

Za turistične vodnike je to ne le izpad prihodka, ampak dodaten strošek. Takoj ko odpreš dejavnost, imaš stroške – prispevki, banka … Torej stroški ostajajo, prihodka pa ni več. Mnogi imajo družine, kredite in jim je zelo težko. Turistično vodenje je sezonsko delo, ko zaslužimo, si zneske razporedimo za čas nizke sezone. Ker se je epidemija pojavila na koncu, ko so prihranki že na dnu, je težava še večja.

»Bile so že gospodarske krize, bili so teroristični napadi, vojne, težave so se že dogajale, marsikatero stanje smo lahko predvidevali, a takšnega nenadnega ledenega šoka še nismo doživeli”.

Kakšne ukrepe pričakujete od države, na kakšen način vaši panogi v teh težkih časih lahko pomaga država? Ste na gospodarsko ministrstvo oziroma na katero drugo pristojno ustanovo, Slovensko turistično organizacijo …, naslovili konkretne zahteve za pomoč?

Ministrstvu za gospodarstvo (MGRT) smo pisali o svojih pričakovanjih, a z odzivi za zdaj nismo zadovoljni. Za vse, ki imajo registrirane s. p., ni nič uporabnega. Pričakujemo, da bo MGRT z ministrstvom za delo in družino sprejelo naslednje ukrepe: plačalo prispevke s. p., ki bodo dokazali, da je prišlo do izpada prihodka zaradi situacije (npr. za čas epidemije oz. za tri mesece, vsaj toliko, da se uspemo prestrukturirati, si poiskati drugo delo), odobrilo socialno pomoč za tri mesece oz. za čas epidemije, odobrilo enkratno letno pomoč, do katere so upravičeni nezaposleni, ter brezplačna izobraževanja, ki so na voljo nezaposlenim na zavodu za zaposlovanje.

Lahko morda finančno ovrednotite posledice trenutnega stanja za vašo panogo turističnih vodnikov?

Lahko rečemo, da je izpad 1.500 evrov na vodnika na mesec.

Ali imate v panogi kakšne možnosti za prestrukturiranje?

Turistični vodniki, ki imajo še nekatera druga znanja, npr. so študirali jezike, lahko prevajajo, morda se usmerijo v neke tržne dejavnosti, delujejo na področju marketinga, PR, poprimejo za katero drugo delo. Odvisno od tega, od ponudbe del na trgu. Vsekakor bo za nova dela potrebno neko dodatno znanje, ki ga bo treba pridobiti. Zato tudi prošnja za plačilo prispevkov za čas treh mesecev. Je pa seveda vse odvisno od tega, koliko časa bo trajala epidemija.

Kako gledate naprej, gre za bitko s časom?

Treba bo prijeti za delo, za katerega so ponudbe v tem času. Bomo videli, kaj bo ponudil trg. Sicer pa upamo, da bo druga polovica leta boljša, da si bomo opomogli, čez zimo opravljali še kakšno drugo delo in spet s polnimi pljuči zadihali v letu 2021.

ROBERT GORJANC

Mateja Kregar – Gliha je po poklicu diplomirana ekonomistka s specializacijo v marketingu ter diplomirana zgodovinarka. V turizmu je od leta 1987, ko je delala kot turistična vodnica v Jugoslaviji in vodila skupine v nemškem in angleškem jeziku. Nekaj časa je imela tudi svojo turistično agencijo. Zdaj dela kot turistična vodnica v Ljubljani in na Primorskem. Je vodja poti v Sloveniji in okoliških državah. Od leta 2015 je tudi akreditirana trenerka turističnih vodnikov pri Svetovni zvezi turističnih vodnikov.

Foto: lastni arhiv

Pričevanja turističnih vodnikov

Iz regionalnega društva turističnih vodnikov Slovenije so nam posredovali nekaj pričevanj članov, turističnih vodnikov, o tem, kako vidijo in doživljajo svoj težak položaj. Vsi so samostojni podjetniki.

Tina, 38, in Primož, 39, poročena, starša 3-letnega fantka, oba univerzitetno izobražena:

»Z nacionalno turistično licenco in tudi dodatno licenco za vodenje po Ljubljani sva oba profesionalna turistična vodnika zadnjih 16 let. V času, ko traja turistična sezona, si morava prislužiti dovolj, da preživimo tudi čas, ko dela ni. V celoti smo odvisni od turizma, živimo v podnajemniškem stanovanju in ob množičnih odpovedih turistov zaradi novega koronavirusa, sva z možem zelo zaskrbljena.

Pričakujeva, da nam v teh negotovih časih država priskoči na pomoč in dokler se situacija ne obrne na bolje, vsaj oprosti plačevanja prispevkov, ki so se pred kratkim dvignili nad 400 evrov na mesec na osebo. Samostojni podjetniki se že tako in tako počutimo, kot da nismo enakopravni državljani, saj smo veliko bolj ranljivi, odvisni zgolj od sebe in ne uživamo enakih pravic kot ostali redno zaposleni. Če nam država ne priskoči na pomoč, bova oba prisiljena zapreti s. p. in se prijaviti na zavod za zaposlovanje ter bova tako postala socialno breme davkoplačevalcev, kar za državo predstavlja bistveno večji strošek kot zgolj nekajmesečna oprostitev plačevanja prispevkov.«

Diana, 42 let:

»Sem mama 2,5-letne deklice in kmalu bo 14 let, odkar sem postala samostojna podjetnica. Sem turistična vodnica, ki večinoma dela z italijanskimi turisti, ki so bili dolga leta na prvem mestu po prihodih v Slovenijo. Z zaprtjem vseh šol in univerz v Italiji imam stoodstotno izgubo prihodkov v marcu, odpovedi so tudi za v april. Veliko skupin je bilo po sestavi starejših, ki seveda spadajo med najbolj ranljive, in razumljivo je, da ne gredo na pot. Seveda sem bila po drugi strani tudi vodja poti v Italijo, kamor zdaj ne potuje nihče več. To, kar se dogaja v turizmu ob viharju koronavirusa, presega meje razumnega.

Če ne bo država priskočila na pomoč, na primer s plačilom prispevkov vsaj za tri mesece ali s kakšnim drugim mehanizmom, bom morala s. p. zapreti in se vpisati na zavod za zaposlovanje.«

Tine, 35 let:

Zadnjih 10 let, odkar delam kot turistični vodnik, podiramo na ravni države rekord za rekordom glede števila prihodov in prenočitev, a skoraj nihče ne izpostavlja pomembnega dejstva: da smo po plačah v turizmu in njihovi rasti na repu. Tako težko poskrbimo za “ozimnico” za težke čase. Zdaj ko je kriza, nihče ne pomisli na nas, ki imamo največ stika s turisti in ki v okviru zgodb prispevamo k potrošnji v lokalnem okolju. Pred kratkim je bil objavljen članek o predvideni pomoči gospodarstvu zaradi koronavirusa. O nas, turističnih vodnikih, hrbtenici slovenskega turizma, ne duha in sluha … Smo turizem res ljudje?«

Preberite še:

»Težki časi za turizem, a bo preživel, z novimi oblikami in zmagovalci«