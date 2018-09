Turška mačka na dražbi

Popoldne bo dražba za prvega od štirih znanih celjskih gostinskih lokalov, ki se prodajajo v stečaju podjetja Domine. Domine so bile včasih del prav tako propadlega poslovnega sistema PSZ v lasti Darka Zupanca. Vsi štirje gostinski lokali so na odličnih krajih v središču Celja in so edino premoženje podjetja.

Prvi bo danes na vrsti hotel Turška mačka, ki je zaprt že od leta 2008, propada pa še veliko dlje.

Zupanc se je sicer nekaj časa trudil, da bi ga prodal, a je bila cena zanj očitno previsoka. Najprej je za hotel, ki je bil zgrajen leta 1980 in ima poleg gostinskega dela še 25 sob, želel imeti 1,3 milijona evrov. Ko je ceno znižal na 900 tisoč evrov, je sicer zanimanje za nakup naraslo, a resnih kupcev ni bilo. Pred stečajem podjetja Domine je prodajo hotela na svojih spletnih straneh oglaševalo podjetje Re-max, cena je bila 750 tisoč evrov. Izklicna cena za Turško mačko bo na današnji dražbi malo manj kot pol milijona evrov. Tisti, ki bo kupil hotel, bo moral posebej plačati vitraže, ki so v gostinskem delu. Gre za tri velike kompozicije na stenah in dvoje pomičnih vrat, ki jih je zasnoval akademski slikar Lojze Spacal. Cena za vitraže je 55 tisoč evrov. Stečajni upravitelj podjetja Domine Benjamin Pačnik v preteklih dneh o tem, ali je kaj zanimanja za nakup hotela, ni želel govoriti. Jutri bo na dražbi prodajal še slaščičarno Zvezda, v sredo pa Gostilno pri mostu.

JANJA INTIHAR

Foto: arhiv NT&RC