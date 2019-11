Tuš odprl nov koncept mestne trgovine

Nov format trgovine je zasnovan tako, da omogoča hitre in priročne nakupe: »Središče mesta je specifično po svojih zahtevah in dnevnem ritmu, ki se močno razlikuje od tistega v nakupovalnem centru. Upoštevali smo naše izkušnje, potencial mesta in pričakovanja kupcev. Nastal je nov format mestne trgovine in ponosni smo, da jo predstavljamo prav v Celju, kjer je tudi sedež našega podjetja,« pravijo v Tušu.

V novi mestni trgovini Tuš express je ponudba prilagojena tako, da čim bolj dosega pričakovanja kupcev, ki živijo, delajo ali se šolajo v središču mesta. »Poudarek smo dali sveže pripravljeni hrani za na pot, naj si bo hladna ali topla.«

Prenova Tuševe trgovine v Gubčevi ulici sovpada s celovito obnovo stavbe nekdanje celjske blagovnice, v kateri celjska občina ureja znanstveno-zabavni tehnološki park in prostore za Inkubator Savinjske regije.

BA