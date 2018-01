Ubil jo je s topim predmetom, usodni udarci po glavi

Včeraj so kriminalisti ves dan opravljali ogled kraja družinske tragedije v Klokočovniku pri Slovenskih Konjicah. 62-letni moški Marjan G. naj bi namreč umoril enako staro partnerko. Po umoru naj bi odšel do Poljčan, kjer naj bi legel na tire in poskušal storiti samomor. Hudo poškodovan je še vedno v kritičnem stanju.

O tem, da bi lahko bila 62-letnica žrtev kaznivega dejanja, so policijo obvestili njeni svojci, ki so bili predhodno obveščeni o poskusu Gostenečnikovega samomora. Skupaj s policisti so prišli v Klokočovnik v vikend hišico, kjer so našli mrtvo žensko. Čas umora policija še preiskuje, domneva pa, da je moški ženo umoril med spanjem v ponedeljkovem jutru. Usodna naj bi bila najmanj dva udarca s topim predmetom, ne gre pa za sekiro. Morilski predmet še vedno iščejo. Vzrok za dejanje še ni znan, moški je namreč izredno hudo poškodovan in je v življenjski nevarnosti.

Storilec naj bi bil že večkrat ovaden zaradi nasilja v družini. Predlani je bil celo obsojen na 11 mesecev zapora s preizkusno dobo dveh let. Poleg za nasilje so ga obsodili tudi za preprečitev uradnega dejanja uradni osebi. V zadnjih dveh letih pa 62-letnica prijav o nasilju ni podala.

Gostenečnikova nista bila s Celjskega, živela naj bi na območju Slovenj Gradca. Čeprav so bile govorice, da naj bi se ločevala, teh podatkov policija ni potrdila. Je pa 62-letnik živel v zadnjem času v Klokočovniku, partnerka pa naj bi ga občasno obiskovala. Sosedje so moškega opisovali kot nekoliko čudaškega, nekateri omenjajo celo, da naj bi zaradi domnevnih sporov s sosedi v preteklosti kdaj že klicali policijo. Njegove žene pa niso poznali, videvali so jo le, ko se je občasno pripeljala.

