Sivček in jaz: Ubrano sobivanje glasbe in poezije

Prvi projekt Hiše kulture Celje v tem letu bo slovenska praizvedba glasbeno-gledališke predstave Sivček in jaz (Platero y Yo). Poetične zgodbe španskega nobelovca Juana Ramóna Jiméneza, ki jih je uglasbil skladatelj Mario Castelnuevo-Tedesco, bosta izvedla igralec Gledališča Celje Renato Jenček in kitarist Aljaž Cvirn, ob dramaturgiji Nuše Komplet Peperko. Premiera bo 23. januarja, ob 19.30 uri v Narodnem domu v Celju.

»Gre za eno osrednjih predstav v naši letošnji jubilejni sezono in za prvo izvedbo tega dela v Sloveniji. Predstava sodi v okvir glasbeno pripovedovalskega žanra, kar je tudi v središču našega delovanja v minulem desetletju«, je v uvodnem delu predstavitve projekta na današnji novinarski konferenci povedal Matija Kovač, programski vodja Hiše kulture Celje, sicer tudi scenograf te predstave.

»Delo »Sivček in jaz je ponazarja pozno fazo Tedescovega sloga, v kateri se je vedno bolj zanimal za odnos med glasbo in drugimi umetniškimi zvrstmi. Kompozicijo je napisal za slavnega kitarista Andresa Segovio. Prvotna kompozicija je razdeljena v štiri skupine s sedmimi pesmimi, pri čemer se vsak odsek konča z razmišljanjem o Sivčkovi smrti«, je ob današnji predstavitvi projekta povedal Aljaž Cvirn, sicer kitarist in glasbeni pedagog, zaposlen na zuriškem konservatoriju.

Pripovedovalec v predstavi, Renato Jenček, gledališki in filmski igralec, dolgoletni član SLG Celje in dobitnik številnih nagrad za igralske kreacije, je povedal, da je danes žal čas, ko se morajo ljudje pogovarjati o tem, ali živali čuteča bitja. »Ne verjamem ljudem, ki govorijo hitro. Raje verjamem Jimenezu, verjamem kitari in besedi. Jimenez skozi drobtino pride do vesolja, skozi drobec sekunde do večnosti.«

Na zanimiv in slikovit način je delo predstavila dramaturginja, Nuše Komplet Peperko. » To ni predstava. To ni koncert. To ni beseda. In to ni zvok. Ni pesem v prozi in ni glasbeni komad. To ni monolog in tudi ne dialog. Za začetek lahko rečemo, da je to melolog. Ubrano sobivanje glasbe in poezije v prozi.«

Predstava bo izvedena v okviru obeh glavnih programskih ciklov Hiše kulture, glasbenega in gledališkega abonmaja. Po premieri bo še ponovitev predstave, 1. februarja.

