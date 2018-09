Učilnice MCC pripovedujejo zgodbe

Celjski mladinski center je bil ustanovljen zato, da mladim omogoča izvajanje različnih prostočasnih dejavnosti, ki jih zanimajo. Ob tem jim ponuja vsak teden vrsto aktivnosti, od delavnic do tečajev in koncertov. Zaradi prostorske stiske je že lani dobil v upravljanje tri nove učilnice v stavbi nad mladinskim centrom na Mariborski cesti 2. Te prostore je medtem uredil in poskrbel za zanimive poslikave.

V centru so želeli, da bi bile tudi učilnice poslikane s celjskimi zgodbami, podobno kot so jih pred leti upodobili celjski umetniki v sobah njihovega hostla. Nalogo je prevzela mlada celjska ustvarjalka Katja Kovše, ki se ukvarja tudi z risanjem stripov. V učilnicah je upodobila tri znane osebnosti, povezane s Celjem, to so Alma Karlin, Josip Pelikan in Alfred Nobel, na hodniku pa še vrsto tistih, ki jih manj poznamo, a so pomembno zaznamovali razvoj Celja. Katja Kovše:

Pri risanju 14 likov so ji pomagale dijakinje Gimnazije Celje – Center.

Sicer pa MCC pripravlja v prihodnjih dneh različne tečaje in delavnice, posebej zanimiv bo sobotni koncert s konceptom EU SI ti – Pripovedovalci zgodb. Gostje bodo člani zasedbe The Stroj, ki jim bodo mladi lahko prisluhnili ne le na koncertu, pač pa tudi pri njihovi pripovedi o uspehu, s pomočjo katere bodo lahko zasnovali svojo zgodbo uresničevanja ciljev in želja.

TC

O novi ureditvi učilnic mladinskega centra in jesenskem programu so na novinarski konferenci govorili Primož Oberžan, Katja Kolenc, Sabina Majcen in Katja Kovše. V ozadju del poslikave o Alfredu Nobelu.