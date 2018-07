Učna pot škrata Bisera

Turistično društvo Vinska Gora skupaj s partnerji snuje Učno pot škrata Bisera. Pot, ki je namenjena različnim generacijam, tako otrokom, ki obiskujejo vrtec, kot starejšim, povezuje občini Velenje in Dobrna. Javnosti jo bodo organizatorji podrobneje predstavili septembra.

Udeleženci, ki se bodo podali na pot škrata Bisera, bodo med hojo spoznali različne vede, med drugim biologijo, zgodovino, geografijo, ogledali si bodo kulturno in naravno dediščino, sprehod jim bo seveda omogočil tudi dobrodošlo sprostitev. Predsednica Turistične zveze Velenje Nataša Dolejši:

Pohodniki bodo nato prišli do točke, poimenovane gozdna sprostitev. Nato bodo obiskali grad Dobrna, ki je znan pod imenom Kačji grad. Še ena zanimiva točka pa je Zbirka starin Blažiš. Učno pot škrata bisera bodo uradno odprli 8. septembra popoldne. Pot so zasnovala različna društva, ki delujejo pod okriljem Turistične zveze Velenje, v sodelovanju s Krajevno skupnostjo Vinska Gora, Mestno občino Velenje in Turistično zvezo Slovenije.

TS

Foto: Splet