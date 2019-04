Ugledni gost iz ZDA na obisku v knežjem mestu

Na obisku v Celju se te dni mudi ugledni gost iz ZDA, dr. Munr Kazmir, zdravnik, poslovnež in filantrop, ki je sicer po rodu iz Pakistana in se je s svojimi dosežki uveljavil tudi na področju izobraževanja. Je tudi podpredsednik ameriškega židovskega kongresa, v svetu zelo vplivne organizacije.

Dr. Munr Kazmir je v knežje mesto prišel na povabilo celjskega župana, s katerim se je srečal na nedavni mednarodni konferenci županov v Tel Avivu, ki se je je s sodelavci udeležil na povabilo izraelskega zunanjega ministrstva in svetovnega židovskega kongresa.

“V Celje smo ga povabili zato, da mogoče najdemo kakšno skupno idejo, malo pa tudi v zahvalo za vabilo na nedavno konferenco v Izraelu. Zagotovo nam bo ta obisk koristi, saj so pogledi od zunaj koristni, tudi kakšna kritična ali pohvalna beseda”, je povedal Bojan Šrot.

Ugledni gost je povedal, da je prvič v Sloveniji, potem kar je uspel videti ob začetku obiska v naši državi in v Celju pa da je očaran nad videnim. “Z vašim županom še nisva podrobneje načela tem, ki so povezane tudi z iskanjem možnosti za investicije, novimi delovnimi mestu, tehnološkim razvojem, izobraževanjem in zdravstveno oskrbo, v okviru sicer mojega zasebnega obiska,” pa je povedal dr. Munr Kazmir, ki je včeraj tudi predaval dijakom Prve gimnazije v Celju. Sicer pa je celjski župan še dejal, da ta obisk odpira tudi nove možnosti sodelovanja.

“Verjamem, da bomo preko teh osebnim stikov navezali kontakte še s kakšnim ameriškim mestom. Dr. Munr Kazmir je že predlagal, da bi to bilo mesto Englewood, v zvezi državi Maine ali pa Beverly Hills, za kar se bolj zavzemajo moje sodelavke”, se je še malo pošalil Bojan Šrot.

Ob izmenjavi daril je visoki gost celjskemu županu podaril unikatno darilo, ameriško zastavo, ki je visela na stavbi kongresa na Capitol Hillu v Washingtonu.

ROBERT GORJANC

Foto: RG