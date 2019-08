Ukradel avto, povzročil nesrečo in odpeljal tujega mladoletnega otroka

Policisti so na območju Radeč včeraj obravnavali primer, zaradi katerega bodo ovadili moškega za več kaznivih dejanj.

31-letna ženska se je včeraj na bencinski servis v Radečah. Ko je vstopila v servis, je v njeno vozilo vstopil 53-letni moški in začel brskati po osebnih stvareh. V vozilu sta bila dva otroka, hčerka voznice je uspela pobegniti v servis, mlajši otrok pa je ostal v avtomobilu. »Ko je ženska pritekla do vozila, da bi preprečila vožnjo moškemu, je ta speljal, trčil v žensko in jo nekaj časa celo vlekel za seboj,« pravi Milena Trbulin iz Policijske uprave Celje.

Moškega so policisti ustavili v Rimskih Toplicah, med vožnjo je povzročil celo prometno nesrečo. 53-letnika z območja Laškega bodo ovadili zaradi roparske tatvine, povzročitve lažje poškodbe in zaradi odvzema mladoletne osebe.

SIMONA ŠOLINIČ