Ukradeno vozilo vozil pijan in pod vplivom drog

Celjski policisti so kaznovali 35-letnega moškega, ki je včeraj v Celju storil več prekrškov v prometu, vozil pa je ukradeno vozilo. Med vožnjo je bil pijan in pod vplivom prepovedanih drog.

Nekaj pred 13. uro je namreč policijo o tem obvestil občan, in sicer, da po Ljubljanski cesti v Celju objestno vozi voznik avtomobila znamke VW Beetle, z razbitim stranskim vzvratnim ogledalom. Voznika so kmalu po obvestilu občana ustavili.

»Osebni avtomobil je vozil 35-letni državljan Hrvaške. Voznik, ki nima vozniškega dovoljenja, je vozil pod vplivom alkohola. Alkotest je pokazal, da je imel skoraj en promil alkohola v krvi. Hitri test na prepovedane droge je pokazal še prisotnost metadona in konoplje. V postopku smo ugotovili, da je 35-letnik vozilo ukradel v Ipavčevi ulici v Celju,« so sporočili iz PU Celje.

Voznika so pridržali in ga bodo kazensko ovadili zaradi odvzema motornega vozila. Zaradi storjenih prekrškov pa so mu izrekli globo v višini 2.800 evrov.

SŠol

Foto: GrupA