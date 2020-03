Ukrepi veljajo tudi za sezonske delavce

Spomladi se začno prva dela v naravi. V hmeljiščih navadno dela veliko parov rok sezonskih delavcev. V duhu razmer je štab civilen zaščite Občine Žalec, ki mu poveljuje Robert Vasle, sprejel odredbo glede delovanja sezonskih delavcev in njihovih delodajalcev.

Kot so zapisali so ukrepi nujni zaradi državnega načrta preprečevanja širjenja okužbe s koronavirusom.

Vsem sezonskim delavcem mora delodajalec omogočiti dostop do tople vode in mila, kjer umivanje rok ni mogoče, mora biti na voljo razkužilo. V prostorih, kjer živijo in se zadržujejo, je potrebno zagotoviti krpo in razkužilo za čiščenje površin. Z njim se mora počistiti vse površine, ki se jih lahko pobriše (mize, naslonjala stolov, pulti, kljuke na vratih in na prevoznih sredstvih – kolesa, avtomobili, traktorji ipd). Predstavnik kmetijskega gospodarstva oz. podjetnik, ki se ukvarja s kmetijsko proizvodnjo morajo delavcem vsakodnevno meriti telesno temperaturo. Primerni so brezstični merilci temperature. »V kolikor se pri kateremu izmed delavcev pojavi povišana temperatura (nad 37,5 °C), ga je potrebno preseliti v prostor, kjer bo bival sam, in po potrebi zagotoviti pregled pri zdravniku v skladu z veljavnim protokolom v času razglasitve epidemije koronavirusa. Zato je nujno potrebno, da je za delavce predviden prostor, kamor bo morebitni oboleli izoliran od ostalih.« Ob tem še navajajo, da uporaba zaščitnih mask med opravljanjem dela in gibanjem na prostem ni potrebna. »V kolikor kdo zboli (kašlja, ima nahod, vročino), se mora zadrževati stran od ostalih in uporabljati zaščitno masko, ki jo je treba vsaki dve uri zamenjati, saj je po tem času neuporabna.

Naloga delodajalca je, da sezonske delavce seznani z vsemi aktualnimi ukrepi za zmanjševanje širjenja nalezljive bolezni koronavirusa COVID-19. »Zadržujejo se naj predvsem na polju oz. na kmetijskem gospodarstvu, kjer so nastanjeni. Prevoz na in s polja je dolžan organizirati lastnik kmetijskega gospodarstva oz. podjetnik, ki se ukvarja s kmetijsko proizvodnjo. V kolikor delavci potrebujejo obisk trgovine, lekarne ali imajo druge opravke, naj izmed sebe določijo posameznika, ki bo v imenu več oseb opravil potrebne obveznosti.«

Kot so še sporočili iz štaba žalske civilen zaščite, odredba začne veljati takoj in velja do preklica.

