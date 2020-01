Umetnik obiskal levčke

Otroci iz Vrtca Danijelov levček smo v tem prazničnem času k sodelovanju povabili Andreja Mratinkoviča, ki je že v času študija poleg rednega dela največ časa namenil poglobljenemu raziskovanju svojega likovno-poetičnega sveta ter eksperimentiranju z različnimi likovnimi tehnikami in materiali.

Skupaj smo izdelali jaslice za božično zgodbo, ki jo v našem vrtcu vsako leto doživljamo na svojstven način.

Veselje in navdušenje otrok nad umetnikom, ki se je odlično znašel med našimi najmlajšimi, sta nas spodbudila k ponovnemu sodelovanju in druženju.

Hvaležni smo gospodu Andreju za čudovito izkušnjo in čas, ki nam ga je podaril, kar je bilo v dneh pred prazniki še posebej dragoceno.

MELVIN MAJCEN