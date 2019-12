Umrl je Aleš Stopar

V 59. letu starosti je umrl Aleš Stopar, diplomirani umetnostni zgodovinar, kustos v Pokrajinskem muzeju Celje od leta 1994.

Bil avtor ali sodelavec vrste odmevnih razstav, ki jih je Pokrajinski muzej postavil v zadnjih letih postavil, kot na primer Meščanstvo v provinci, Od škofije do škofije, Srednjeveški tlakovci in strokovnih člankov in knjig, kot so Kiparstvo in kiparski okras Celja, Stari grad Celje, Srednjeveški tlakovci in tako naprej. Bil je tudi dober likovni kritik, zato je pogosto pisal recenzije posameznih likovnih razstav.

Aleš Stopar je bil v mladih letih tudi zagrizen alpinist, ki se je izkazal tako v Alpah, kjer je preplezal severno steno Eigerja), kot v Himalaji, kjer je bil udeleženec prve celjske odprave na Gaurisankar, leta 1983.

Po tragični nesreči aprila 2018 je ostal prikovan na bolniško posteljo, kjer je dočakal tudi svojo invalidsko upokojitev konec junija 2019. Kljub zavedanju o težkem zdravstvenem stanju pa je njegove domače, sodelavce in prijatelje v sredo pretresla vest, da je njegovo telo dokončno omagalo.

RG

Foto: SHERPA