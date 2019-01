Sporočajo žalostno vest, da jih je v 72. letu za vedno zapustil dragi brat, stric in prijatelj ANTON VRISK, župnik v Črni na Koroškem in soupravitelj župnij Javorje in Koprivna.

Sveta maša bo v soboto, 5. januarja, ob 14. uri v cerkvi svetega Jerneja v Vojniku, po maši bo pogreb na pokopališču v Vojniku.

V petek od 19. ure bo ležal v cerkvi svetega Jerneja.