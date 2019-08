V neizmerni žalosti sporočajo, da jih je nenadoma, v 60 letu, zapustil dragi mož, oče, stari oče, brat stric in prijatelj VIKTOR SMOLE iz Šmiklavža 15 c pri Ljubečni. Žara bo danes od 13. ure v mrliški vežici v Vojniku. Maša bo ob 16. uri, sledi pogreb. Rože in sveče svojci hvaležno odklanjamo v korist cerkve pri sv. Tomažu. Vsi njegovi