Umrl še tretji bolnik, okužen s koronavirusom

V Univerzitetnem kliničnem centru (UKC) Ljubljana je umrl tretji bolnik s potrjeno okužbo s koronavirusom.

Kot so pojasnili na ministrstvu za zdravje, je šlo za 67-letnega moškega, ki je bil v našo največjo bolnišnico pripeljan od doma, umrl pa naj ne bi neposredno zaradi okužbe, ampak je šlo po pojasnilih ministrstva “za kompleksno situacijo”. Moški naj bi imel več pridruženih bolezni in že v preteklosti zdravstvene zaplete.

Okužbo z novim koronavirusom so sicer do nedelje do 14. ure potrdili pri skupno 414 osebah, opravljenih je bilo 13.098 testiranj.

LKK, STA, foto: pixabay