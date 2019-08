V 59. letu jih je po kratki in hudi bolezni zapustila draga Marina PODKORITNIK iz Zgornje Rečice 103/a pri Laškem. Pogreb s pogrebno mašo bo v torek, 20. avgusta, ob 15. uri, na pokopališču v Rečici. Žara bo na dan pogreba od 12. ure v tamkajšnji poslovilni vežici. Svojci cvetje in sveče hvaležno odklanjajo v korist cerkve v Rečici in Rdečega križa Laško. Žalujoči vsi njeni!